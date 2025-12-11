Conference League: lo Strasburgo vince 1-0 con l’Aberdeen e vola in testa. Hamrun-Shakhtar 0-2: ucraini secondi
11/12/2025 | 23:11:34
Questi i risultati di oggi in Conference League:
Aberdeen – Strasburgo 0-1: 36′ Godo
Hamrun – Shakhtar 0-2: 61′ Meirelles, 64′ Isaque Silva
KuPS – Losanna 0-0
Lech – Magonza 1-1: 28′ Kawasaki (M), 41′ rig. Ishak (L)
Lincoln – Sigma Olomouc 2-1: 8′ Vasulin (S) 19′ aut. Koutny (L), 73′ Pozo (L)
Rakow – Zrinjski 1-0: 45’+5 rig. Brunes
Rijeka – Celje 3-0: 55′ Adjei, 71′ Petrovic, 78′ Fruk
Shelbourne – Crystal Palace 0-3: 11′ Uche, 25′ Nketiah, 37′ Pino
Rapid – Omonia 0-1: 19′ Neofytou
Ore 18.45
Breidablik – Shamrock Rovers 3-1: 32′ Burke (S), 35′ Margeirsson (B), 74′ Omarsson (B), 92′ Jonsson
Drita – Alkmaar 0-3: 17′ Mijnans, 58′ Jensen, 90′ Sadiq
Fiorentina – Din. Kiev 2-1: 18′ Kean, 55′ Mykhaylenko (D), 74′ Gudmundsson
Hacken – AEK Larnaca 1-1: 65′ aut. Helander (A), 94′ Hammar (H)
Jagiellonia – Rayo Vallecano 1-2: 6′ Camello (R), 44′ Imaz (J), 61′ Pacha (R)
Noah – Legia 2-1: 3′ Rajovic (L), 57′ Aias (N), 84′ Mulahusejnovic (N)
Samsunspor – AEK 1-2: 4′ aut. Moukoudi (S), 52′ Marin (A), 64′ Koita (A)
Shkendija – Slovan Bratislava 2-0: 33′ Latifi, 45’+1 Spahiu
Univ. Craiova – Sparta Praga 1-2: 50′ Rrahmani (S), 79′ Nsimba (U), 89′ Rynes (S)
Foto: Twitter ufficiale Conference League