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Conference League, le designazioni ufficiali di Ajax-Atalanta

20/10/2026 | 12:26:55

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La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare di Conference League in programma giovedì 22 ottobre. Per Ajax-Atalanta, sfida valida per la seconda giornata della fase campionato, è stato scelto il portoghese Antonio Nobre.

AJAX (OLA) – ATALANTA (ITA)

Arbitro: Antonio Nobre (POR)

Assistente arbitrale 1: Nelson Pereira (POR)

Assistente arbitrale 2: Francisco Pereira (POR)

Quarto ufficiale: David Rafael Oliveira Da Silva (POR)

VAR: Juan Martínez Munuera (SPA)

AVAR: Silva Ribeiro (POR)

Foto: sito uefa