Conference League, le designazioni ufficiali di Ajax-Atalanta
20/10/2026 | 12:26:55
La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare di Conference League in programma giovedì 22 ottobre. Per Ajax-Atalanta, sfida valida per la seconda giornata della fase campionato, è stato scelto il portoghese Antonio Nobre.
AJAX (OLA) – ATALANTA (ITA)
Arbitro: Antonio Nobre (POR)
Assistente arbitrale 1: Nelson Pereira (POR)
Assistente arbitrale 2: Francisco Pereira (POR)
Quarto ufficiale: David Rafael Oliveira Da Silva (POR)
VAR: Juan Martínez Munuera (SPA)
AVAR: Silva Ribeiro (POR)
Foto: sito uefa