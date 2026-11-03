Conference League, le designazioni arbitrali di Atalanta-Kairat Almaty
03/11/2026 | 12:10:07
La Uefa ha reso note le designazioni arbitrali per le gare di Conference League in programma giovedì 5 novembre, tra cui Atalanta-Kairat Almaty.
ATALANTA (ITA) – KAIRAT ALMATY (KAZ)
Arbitro: Julian Weinberger (AUT)
Assistente arbitrale 1: Andreas Heidenreich (AUT)
Assistente arbitrale 2: Maximilian Kolbitsch (AUT)
Quarto ufficiale: Stefan Ebner (AUT)
VAR: Alan Kijas (AUT)
AVAR: Josef Spurny (AUT)
Foto: sito uefa