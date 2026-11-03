TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Conference League, le designazioni arbitrali di Atalanta-Kairat Almaty

03/11/2026 | 12:10:07

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

La Uefa ha reso note le designazioni arbitrali per le gare di Conference League in programma giovedì 5 novembre, tra cui Atalanta-Kairat Almaty.

ATALANTA (ITA) – KAIRAT ALMATY (KAZ)

Arbitro: Julian Weinberger (AUT)

Assistente arbitrale 1: Andreas Heidenreich (AUT)

Assistente arbitrale 2: Maximilian Kolbitsch (AUT)

Quarto ufficiale: Stefan Ebner (AUT)

VAR: Alan Kijas (AUT)

AVAR: Josef Spurny (AUT)

Foto: sito uefa