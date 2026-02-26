Conference League, le 16 qualificate agli ottavi di finale. Strasburgo o Rakow per la Fiorentina
Concluse le gare dei playoff di Conference League, dove conosciamo le 16 squadre qualificate. Le teste di serie Strasburgo, Rakow, Aek Atene, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Shakhtar, Mainz, Aek Larnaca. A queste si aggiungono
Celje, Fiorentina, Rijeka, Samsunspor, Az Alkmaar, Crystal Palace, Sigma Olomouc e Lech Poznan. Per la Fiorentina possibile sfida con Strasburgo o Rakow.
Foto: logo Conference League