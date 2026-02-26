TOP NEWS
Conference League, le 16 qualificate agli ottavi di finale. Strasburgo o Rakow per la Fiorentina

26/02/2026 | 23:50:25

Concluse le gare dei playoff di Conference League, dove conosciamo le 16 squadre qualificate. Le teste di serie Strasburgo, Rakow, Aek Atene, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Shakhtar, Mainz, Aek Larnaca. A queste si aggiungono 
 Celje, Fiorentina, Rijeka, Samsunspor, Az Alkmaar, Crystal Palace, Sigma Olomouc e Lech Poznan. Per la Fiorentina possibile sfida con Strasburgo o Rakow.
Foto: logo Conference League