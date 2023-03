Conference League, l’Anderlecht elimina il Villarreal. Poker del West Ham, avanti anche il Nizza

Terminate le quattro partite degli ottavi di ritorno di Conference League in programma alle 21. La Lazio è la prima italiana eliminata dall’Europa. Cade il Villarreal in casa contro l’Anderlecht: 1-0, decide il gol di Slimani. Nessun problema per il West Ham contro l’AEK Larnaca: 4-0, in gol anche Scamacca. Passa anche il Nizza: 3-1 allo Sheriff Tiraspol.

AZ Alkmaar – Lazio 2-1 (andata 2-1)

21′ Felipe Anderson (L); 28′ Karlsson (A); 62′ Pavlidis (A)

Nizza – Sheriff Tiraspol 3-1 (andata 1-0)

30′ Laborde (N); 53′ Moffi (N); 54′ Tapsoba (S); 79′ Brahimi (N)

Villarreal – Anderlecht 0-1 (andata 1-1)

73′ Slimani

West Ham – AEK Larnaca 4-0 (andata 2-0)

21′ Scamacca; 47′ e 49′ Bowen; 65′ Mubama

Foto: Twitter ufficiale Conference League