Conference League, la Fiorentina sfiderà l’Omonia Nicosia o il Jagiellonia. Sorteggi il 16 gennaio

18/12/2025 | 23:17:41

La Fiorentina dovrà affrontare i playoff di Conference League dopo la sconfitta di stasera a Losanna. La compagine viola sarà comunque testa di serie nel sorteggio e affronterà i ciprioti dell’Omonia Nicosia, dove gioca il grande ex Stevan Jovetic, o i polacchi dello Jagiellonia Bialystok nel playoff di Conference League. Il sorteggio del playoff è in programma il prossimo 16 gennaio.

Foto: sito Uefa