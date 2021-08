Lo sloveno Matej Jug sarà l’arbitro che dirigerà la partita d’andata di Conference League tra Trabzonspor e Roma. Il fischietto sarà assistito dai connazionali Manuel Vidali e Robert Vukan e dal quarto uomo Nejc Kajtazovic. Il match, in programma il prossimo giovedì in Turchia, vedrà l’esordio in questa stagione dei giallorossi in questa nuova competizione Uefa.

Foto: Twitter Roma