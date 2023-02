Conference League, impresa dello Sheriff a Belgrado. L’AEK Larnaca elimina il Dnipro

Si sono concluse le prime gare dei playoff di Conference League.



Impresa dello Sheriff Tiraspor che vince 3-1 in rimonta a Belgrado e ribalta il ko per 1-0 dell’andata. Il Dnipro non va oltre lo 0-0 con l’AEK Larnaca che si qualifica, grazie alla vittoria dell’andata.

Questi i risultati:

Anderlecht-Ludogorets 2-1 (and. 1-2) passa l’Anderlecht ai rigori

Cluj-Lazio 0-0

Dnipro-AEK Larnaca 0-0 (and. 0-1)

Partizan-Sheriff 1-3 (and. 1-0)

