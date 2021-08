Conference League: il Trabzonspor batte il Molde ai rigori. Sfiderà la Roma

La Roma affronterà nei playoff di Conference League il Trabzonspor. Il club turco ha battuto il Molde ai calci di rigore dopo lo 0-0 in casa e l’1-1 in Norvegia, scandinavi che hanno acciuffato il pari al 90+7′. Due ex come Bruno Peres e Gervinho ritroveranno così i giallorossi, a Trebisonda militano anche altri due volti noti della Serie A come Hamsik e Cornelius. L’andata si giocherà a Trebisonda il 19 agosto, il ritorno all’Olimpico il 26 e la vincente accederà alla fase a gironi del torneo.