Conference League, il tabellone completo dei playoff e degli ottavi di finale

18/12/2025 | 23:30:29

Conclusa la League Phase della Conference League, con il tabellone dei playoff e degli ottavi di finale che è stato delineato.

Questo di seguito è il cammino della Fiorentina, sorteggi il 16 gennaio:

KUPS/Shkendija VS Lech Poznan/Samsunspor – Agli ottavi una fra Rayo Vallecano e Shakhtar Noah/Drita VS Cluj/Az Alkmaar – Agli ottavi una fra AEK e Sparta Praga Zrinjski Mostar/Sigma Olomouc VS Losanna/Crystal Palace – Agi ottavi una fra Mainz e AEK Larnaca Jagiellonia/Omonia VS Fiorentina/Rijeka – Agli ottavi una fra Rakow e Strasburgo

Foto: sito Uefa