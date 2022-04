Sono Feyenoord, Marsiglia, Leicester e Roma le quattro squadre ancora in corsa per conquistare l’Europa League, avendo strappato il pass per le semifinali. Le gare di andata saranno in programma il 28 aprile, mentre il ritorno si disputerà il 5 maggio.

Questi gli accoppiamenti del prossimo turno:

Feyenoord-Marsiglia

Leicester-Roma

Foto: Twitter Conference League