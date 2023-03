Conference League, il quadro completo dei quarti di finale

Si è completato il quadro dei quarti di finale di Conference League. Viene eliminata la prima italiana in Europa: la Lazio non riesce a ribaltare lo svantaggio dell’andata e cade anche in casa dell’Az Alkmaar (2-1). Vince, invece, la Fiorentina in casa del Sivasspor trovando l’ottava vittoria consecutiva in Conference League (4-1). Adesso l’appuntamento è ai sorteggi che si terrà, a Nyon, venerdì 17 marzo alle ore 14. Di seguito le squadre qualificate:

AZ Alkmaar

West Ham

Nizza

Anderlecht

Fiorentina

Lech Poznan

Basilea

Gent

Foto: Twitter ufficiale Conference League