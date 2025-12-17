TOP NEWS
Conference League, il programma di oggi

18/12/2025 | 00:08:18

Torna in campo la Conference League, il programma di oggi con la Fiorentina in campo.

RAYO VALLECANO-KF DRITA

STRASBURGO-BREIDABLIK

MAINZ-SAMSUNSPOR

CRYSTAL PALACE-KUPS KUOPIO

LAUSANNE SPORT-FIORENTINA

OMONIA NICOSIA-RAKÓW CZESTOCHOWA 

AEK LARNACA-SHKËNDIJA

ZRINJSKI MOSTAR-RAPID VIENNA

SHAMROCK ROVERS-HAMRUN SPARTANS

CELJE-SHELBOURNE

LEGIA VARSAVIA-LINCOLN

SLOVAN BRATISLAVA-HÄCKEN

SIGMA OLOMOUC-LECH POZNAN

AZ ALKMAAR- JAGIELLONIA

SPARTA PRAGA-ABERDEEN

AEK LARNACA-U CRAIOVA

SHAKHTAR DONETSK-RIJEKA
Foto: Twitter ufficiale Conference League