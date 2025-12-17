Conference League, il programma di oggi
18/12/2025 | 00:08:18
Torna in campo la Conference League, il programma di oggi con la Fiorentina in campo.
RAYO VALLECANO-KF DRITA
STRASBURGO-BREIDABLIK
MAINZ-SAMSUNSPOR
CRYSTAL PALACE-KUPS KUOPIO
LAUSANNE SPORT-FIORENTINA
OMONIA NICOSIA-RAKÓW CZESTOCHOWA
AEK LARNACA-SHKËNDIJA
ZRINJSKI MOSTAR-RAPID VIENNA
SHAMROCK ROVERS-HAMRUN SPARTANS
CELJE-SHELBOURNE
LEGIA VARSAVIA-LINCOLN
SLOVAN BRATISLAVA-HÄCKEN
SIGMA OLOMOUC-LECH POZNAN
AZ ALKMAAR- JAGIELLONIA
SPARTA PRAGA-ABERDEEN
AEK LARNACA-U CRAIOVA
SHAKHTAR DONETSK-RIJEKA
Foto: Twitter ufficiale Conference League