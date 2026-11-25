Conference League, il programma di oggi
26/11/2026 | 00:00:06
Il programma di oggi in Conference League:
Ore 16.30
KAIRAT ALMATY-MJÄLLBY AIF
AJAX-THUN
BRIGHTON-U CRAIOVA
SABURTALO TBLISI-GETAFE
JABLONEC-LUGANO
HEARTS-MONACO
KAUNO ŽALGIRIS-RIGA
EGNATIA-LINCOLN
PAFOS-MIDTJYLLAND
BRANN-AARHUS
Ore 21.00
BORAC BANJA LUKA-ATALANTA
NORDSJÆLLAND-PANATHINAIKOS
HAJDUK SPALATO-STVV
INTER ESCALDES-COPENHAGEN
GENT-STELLA ROSSA
CSKA SOFIA-TRABZONSPOR
SPORTING BRAGA-KUPS KUOPIO
FRIBURGO-TWENTE
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