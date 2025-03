Conference League, il programma delle gare di oggi

Archiviati gli ottavi di Champions, è tempo di verdetti anche per la Conference League. La Fiorentina di Raffaele Palladino scenderà in campo, al Franchi, contro il Panathinaikos per ribaltare il risultato di Atene.

Ore 18.45 Cercle Brugge – Jagiellonia

Ore 18.45 Djurgarden – Pafos

Ore 18.45 Lugano – Celje

Ore 18.45 SK Rapid – Borac Banja Luka

Ore 21.00 Chelsea – FC Copenhagen

Ore 21.00 Fiorentina – Panathinaikos

Ore 21.00 Legia – Molde

Ore 21.00 Guimaraes – Betis

Foto: Twitter ufficiale Conference League