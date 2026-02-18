Conference League, il programma delle gare di oggi
19/02/2026 | 00:12:36
Gara di andata dei playoff di Conference League.
Questo il programma delle gare:
UEFA Conference League – Giovedì 19/02/2026
Ore 18:45 – Andata playoff
FC Noah vs AZ Alkmaar
Krinjski Mostar vs Crystal Palace FC
KuPS Kuopio vs Lech Poznań
Sigma Olomouc vs FC Lausanne-Sport
Ore 21:00 – Andata playoff
Jagiellonia Białystok vs Fiorentina
KF Shkëndija vs Samsunspor FC
Omonia Nicosia vs HNK Rijeka
FC Drita vs NK Celje
Foto: logo Conference League