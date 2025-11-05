Conference League, il programma delle gare di oggi
06/11/2025 | 00:28:45
Torna la Conference League. Questo il programma delle gare di oggi:
Ore 18:45
- Shakhtar Donetsk vs Breiðablik
- Sparta Praha vs Raków Częstochowa
- Mainz 05 vs Fiorentina
- NK Celje vs Legia Warszawa
- KuPS Kuopio vs Slovan Bratislava
- AEK Athens vs Shamrock Rovers
- Samsunspor vs Ħamrun Spartans
- AEK Larnaca vs Aberdeen
- FC Noah vs Sigma Olomouc
Ore 21:00
- SK Rapid Wien vs Universitatea Craiova
- Dynamo Kyiv vs Zrinjski Mostar
- Crystal Palace vs AZ Alkmaar
- Rayo Vallecano vs Lech Poznań
- Lincoln Red Imps vs Rijeka
- Shkëndija vs Jagiellonia Białystok
- BK Häcken vs Strasbourg
- Lausanne-Sport vs Omonoia Nicosia
- Shelbourne vs Drita
Foto: sito Conference League