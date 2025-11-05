TOP NEWS
Conference League, il programma delle gare di oggi

06/11/2025 | 00:28:45

Torna la Conference League. Questo il programma delle gare di oggi:

Ore 18:45

  • Shakhtar Donetsk vs Breiðablik
  • Sparta Praha vs Raków Częstochowa
  • Mainz 05 vs Fiorentina
  • NK Celje  vs Legia Warszawa
  • KuPS Kuopio  vs Slovan Bratislava
  • AEK Athens vs Shamrock Rovers
  • Samsunspor  vs Ħamrun Spartans
  • AEK Larnaca  vs Aberdeen
  • FC Noah  vs Sigma Olomouc

Ore 21:00

  • SK Rapid Wien  vs Universitatea Craiova
  • Dynamo Kyiv vs Zrinjski Mostar
  • Crystal Palace  vs AZ Alkmaar
  • Rayo Vallecano  vs Lech Poznań
  • Lincoln Red Imps  vs Rijeka
  • Shkëndija  vs Jagiellonia Białystok
  • BK Häcken  vs Strasbourg
  • Lausanne-Sport  vs Omonoia Nicosia
  • Shelbourne  vs Drita

Foto: sito Conference League