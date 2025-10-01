TOP NEWS
Conference League, il programma delle gare di oggi

02/10/2025 | 00:26:53

Torna la Conference League, questo il programma delle gare di oggi. In campo la Fiorentina alle 21.

Giovedì 2 ottobre

Ore 18:45

Dynamo Kiev – Crystal Palace

Jagiellonia – Hamrun Spartans

KuPS – Drita

Lausanne – Breidablik

Lech Poznań – Rapid Vienna

Noah – Rijeka

Omonia – Mainz

Rayo Vallecano – Shkëndija

Zrinjski – Lincoln Red Imps

Ore 21:00

Aberdeen – Shakhtar Donetsk

AEK Larnaca – AZ Alkmaar

Fiorentina – Sigma Olomouc

Trabzonspor – Maribor

Slovan Bratislava – Silkeborg

APOEL – Hajduk Spalato

Partizan – Standard Liegi

Vitória Guimarães – Qarabağ

