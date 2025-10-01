Conference League, il programma delle gare di oggi
02/10/2025 | 00:26:53
Torna la Conference League, questo il programma delle gare di oggi. In campo la Fiorentina alle 21.
Giovedì 2 ottobre
Ore 18:45
Dynamo Kiev – Crystal Palace
Jagiellonia – Hamrun Spartans
KuPS – Drita
Lausanne – Breidablik
Lech Poznań – Rapid Vienna
Noah – Rijeka
Omonia – Mainz
Rayo Vallecano – Shkëndija
Zrinjski – Lincoln Red Imps
Ore 21:00
Aberdeen – Shakhtar Donetsk
AEK Larnaca – AZ Alkmaar
Fiorentina – Sigma Olomouc
Trabzonspor – Maribor
Slovan Bratislava – Silkeborg
APOEL – Hajduk Spalato
Partizan – Standard Liegi
Vitória Guimarães – Qarabağ
Foto: logo Conference League