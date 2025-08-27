TOP NEWS
Conference League, il programma delle gare di oggi

28/08/2025 | 00:25:51

Si concludono i playoff di Conference League, in campo anche la Fiorentina. 

Questo il programma dei Play-off Round (Ritorni)

Giovedì 28 Agosto 2025

18:00 AC Omonia Nicosia vs Wolfsberger

18:00 FC Noah vs Ljubljana

18:00 Fredrikstad FK vs Crystal Palace

19:00 Besiktas Istanbul vs Lausanne-Sport

19:00 FK RFS vs Hamrun Spartans

19:30 AZ Alkmaar vs Levski Sofia

19:30 CFR Cluj vs BK Häcken

19:30 CS Universitatea Craiova vs Istanbul Başakşehir

20:00 AEK Athens vs Anderlecht

20:00 Baník Ostrava vs NK Celje

20:00 Brøndby IF vs Strasbourg

20:00 FC Arda Kardzhali vs RKS Raków Czestochowa

20:00 FC Differdange 03 vs KF Drita

20:00 Fiorentina vs FC Polissya Zhytomyr

20:00 Rayo Vallecano vs Neman Grodno

20:45 FC Dinamo City vs Jagiellonia Białystok

20:45 Linfield vs Shelbourne

21:00 1. FSV Mainz 05 vs Rosenborg

21:00 Legia Warsaw vs Hibernian

21:00 Servette Geneva vs Shakhtar Donetsk

21:00 Shamrock Rovers vs Santa Clara

21:00 Virtus vs Breidablik

Foto: logo Conference League