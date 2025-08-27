Conference League, il programma delle gare di oggi
28/08/2025 | 00:25:51
Si concludono i playoff di Conference League, in campo anche la Fiorentina.
Questo il programma dei Play-off Round (Ritorni)
Giovedì 28 Agosto 2025
18:00 AC Omonia Nicosia vs Wolfsberger
18:00 FC Noah vs Ljubljana
18:00 Fredrikstad FK vs Crystal Palace
19:00 Besiktas Istanbul vs Lausanne-Sport
19:00 FK RFS vs Hamrun Spartans
19:30 AZ Alkmaar vs Levski Sofia
19:30 CFR Cluj vs BK Häcken
19:30 CS Universitatea Craiova vs Istanbul Başakşehir
20:00 AEK Athens vs Anderlecht
20:00 Baník Ostrava vs NK Celje
20:00 Brøndby IF vs Strasbourg
20:00 FC Arda Kardzhali vs RKS Raków Czestochowa
20:00 FC Differdange 03 vs KF Drita
20:00 Fiorentina vs FC Polissya Zhytomyr
20:00 Rayo Vallecano vs Neman Grodno
20:45 FC Dinamo City vs Jagiellonia Białystok
20:45 Linfield vs Shelbourne
21:00 1. FSV Mainz 05 vs Rosenborg
21:00 Legia Warsaw vs Hibernian
21:00 Servette Geneva vs Shakhtar Donetsk
21:00 Shamrock Rovers vs Santa Clara
21:00 Virtus vs Breidablik
