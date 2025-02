Conference League, il possibile percorso della Fiorentina

La Fiorentina affronterà il Pantahinaikos negli ottavi di Conference League: andata il 6 marzo ad Atene, ritorno il 13 marzo al “Franchi”. In caso di qualificazione, i viola troverebbero nei quarti una tra Lugano e Celje con ritorno in casa. E se dovesse approdare in semifinale, la Fiorentina potrebbe sfidare – tra le altre – il Betis. E il Chelsea eventualmente soltanto in finale, considerato che i Blues sono nell’altra parte del tabellone.