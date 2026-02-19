Conference League, il Crystal Palace frena con lo Zrinjski. Vincono Rijeka e Celje, perde l’AZ
19/02/2026 | 23:03:55
Conference League, i risultati della serata oltre al 3-0 della Fiorentina.
KuPS – Lech 0-2: 9′ Kozubal (L), 41′ Ismaheel (L)
Noah – AZ Alkmaar 1-0: 53’ Hambardzumyan (N)
Sigma Olomouc – Losanna 1-1: 22′ Butler-Oyedeji (L), 58’ Sturm (S)
Zrinjski – Crystal Palace 1-1: 44′ Sarr (C), 55’ Abramovic (Z)
Shkendja-Samnuspor 0-1: 77′ Mouandilmadji (S)
Omonia Nicosia-Rijeka 0-1 86′ Adu-Adje (R)
Drita-Celje 2-3: 19′ Kucys (C), 41′ Avdyl (C), 59′ Krasniqi (D), 75′ Balaj (D), 94′ Poplatnik (C)
