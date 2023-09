Conference League, il calendario della Fiorentina

Dal Belgio all’Ungheria. Si aprirà e si chiuderà in trasferta il girone di Conference League della Fiorentina. Il debutto avverrà giovedì 21 settembre, ore 18.45, contro il Genk, in una partita subito importante per le ambizioni della squadra di Italiano. L’ultima sfida, invece, sarà in casa del Ferencvaros il 14 dicembre.

Prima giornata: giovedì 21 settembre

Ore 18:45 Genk-Fiorentina

Seconda giornata: giovedì 5 ottobre

Ore 21:00 Fiorentina-Ferencvaros

Terza giornata: giovedì 26 ottobre

Ore 21:00 Fiorentina-Cukaricki

Quarta giornata: giovedì 9 novembre

Ore 18:45: Cukaricki-Fiorentina

Quinta giornata: giovedì 30 novembre

Ore 21:00 Fiorentina-Genk

Sesta giornata: giovedì 14 dicembre

Ore 18:45: Ferencvaros-Fiorentina

Foto: Instagram Fiorentina