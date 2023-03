Conference League, il Basilea vola ai quarti dopo i calci di rigore. Passa anche il Lech

Sono appena terminate le sfide delle 18:45 di Conference League. Tutto facile per la Fiorentina, che travolge il Sivasspor e accede ai quarti di Conference League. La squadra viola passa il turno insieme al Lech, che rifila un secco 3-0 al Djurgarden in trasferta. Infine, il Basilea passa in casa dello Slovan Bratislava dopo i calci di rigore.

Sivasspor-Fiorentina 1-4 (andata 0-1): 35′ Yesilyurt (S), 44′ Cabral, 62′ Milenkovic, 79′ aut. Goutas, 89′ Castrovilli

Djurgargen-Lech 0-3 (andata 0-2): 77′ Marchwsinski, 91′ Kvekveskiri, 92′ Skoras

Slovan Bratislava-Basilea 2-3 (andata 2-2): 11′ Abubakari, 18′ Kucka, 53′ Calafiori, 93′ Amdouni

Foto: Twitter ufficiale Conference League