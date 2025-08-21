TOP NEWS
Conference League, i risultati delle gare della sera

21/08/2025 | 23:36:00

In serata si sono giocate le gare di andata dei playoff di Conference League.
Questi i risultati:

Rosenborg (Sve) vs Magonza (Ger) 2–1
Győr (Hun) vs SK Rapid (Aut) 2–1
Hacken (Swe) vs CFR Cluj (Rou) 7–2
Hamrun (Mlt) vs RFS (Lat) 1–0
Wolfsberger (Aut) vs Omonia (Cyp) 2–1
Basaksehir (Tur) vs Univ. Craiova (Rou) 1–2
Anderlecht (Bel) vs AEK (Gre) 1–1
Breidablik (Ice) vs Virtus (San) 2–1
Celje (Slo) vs Ostrava (Cze) 1–0
Drita (Kos) vs Differdange (Lux) 2–1
Levski (Bul) vs Alkmaar (Ned) 0–2
Neman (Blr) vs Vallecano (Esp) 0–1
O. Ljubljana (Slo) vs Noah (Arm) 1–4
Polissya Zhytomyr (Ukr) vs Fiorentina (Ita) 0–3
Shakhtar (Ukr) vs Servette (Sui) 1–1
Sparta Praga (Cze) vs Riga FC (Lat) 2–0
Strasburgo (Fra) vs Brondby (Den) 0–0
Jagiellonia (Pol) vs Din. Tirana (Alb) 3–0
Lausanne (Sui) vs Besiktas (Tur) 1–1
Shelbourne (Irl) vs Linfield (Nir) 3–1
Crystal Palace (Eng) vs Fredrikstad (Nor) 1–0
Hibernian (Sco) vs Legia (Pol) 1–2
Rakow (Pol) vs Arda (Bul) 1–0
Santa Clara (Por) vs Shamrock Rovers (Irl) 1–2
