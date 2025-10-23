Conference League, i risultati delle 21: tonfo Crystal Palace, ok il Mainz
23/10/2025 | 23:15:53
Questi i risultati delle gare delle 21 di Conference League. Tonfo Crystal Palace, ok il Mainz.
Crystal Palace – AEK Larnaca 0-1
51′ Bajic
Hamrun Spartans – Losanna 0-1
38′ Diakite
Lincoln – Lech Poznan 2-1
33′ Gomez (LI), 77′ rig. Ishak (LP), 88′ Rutjens (LI)
Mainz – Zrinjski 1-0
24′ Weiper
Samsunspor – Dinamo Kiev 3-0
2′ Musaba, 34′ Marius, 62′ Holse
Shamrock Rovers – Celje 0-2
33′ Kvesic, 40′ Kovacevic
Sigma Olomouc – Rakow 1-1
83′ Kral (S), 90′ Svarnas (R)
Universitatea Craiova – Noah 1-1
38′ Etim (U), 73′ Mulahusejnovic (N)
