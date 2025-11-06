Conference League, i risultati delle 21: rimonta Rayo Vallecano, ok Crystal Palace
06/11/2025 | 23:15:57
Concluse le gare della sera di Conference League. Rimonta Rayo Vallecano, ok Crystal Palace.
Questi i risultati:
Crystal Palace – AZ Alkmaar 3-1 22′ Lacroix (C), 45′ + 4 e 57′ Sarr (C), 54′ Mijnans (A)
Dinamo Kiev – Zrinjski 6-0 21′ Popov, 56′ Guerrero, 59′ Kabaev, 67′ Buyalskyy, 78′ Yarmolenko, 84′ Blanuta
Hacken – Strasburgo 1-2 21′ Enciso (S), 60′ Godo (S), 62′ Dembe (H)
Losanna – Omonia Nicosia 1-1 34′ Neofytou (O), 40′ Bair (L)
Lincoln – Rijeka 1-1 41′ Fruk (R), 84′ Gomez (L)
Shelbourne – Drita 0-1 57′ Ajzeraj
Shkendija – Jagiellonia 1-1 49′ Latifi (S), 90′ + 10 Lozano (J)
Rapid Vienna – Universitatea Craiova 0-1 38′ Romanchuk
Rayo Vallecano – Lech Poznan 3-2 11′ Palma (L), 39′ Kozubal (L), 58′ Palazon (R), 83′ De Frutos (R), 90′ + 4 Garcia (R)
Foto: logo Conference League