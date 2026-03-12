Conference League, i risultati delle 18.45: tanti successi esterni

12/03/2026 | 20:46:48

Concluse le gare delle 18.45 dei playoff di Conference League.

Tante vittorie esterne, sorride l’AZ in casa.

I risultati:

AZ Alkmaar vs Sparta Praga 2-1 29′ e 87′ Parrott (AZ), 50′ Vojta (S)

Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk 1-3 36′ Marlon (S), 48′ Newerton (S), 70′ Ishak (L), 86′ Isaque Silva (S)

Rijeka vs Strasburgo 1-2 2′ Panichelli (S), 72′ Godo (S), 76′ Majstorovic (R)

Samsunspor vs Rayo Vallecano 1-3 15′ e 78′ Alemao (RV), 21′ Marius (S), 40′ Garcia (RV)

Foto: logo Conference league