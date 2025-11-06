Conference League, i risultati delle 18.45: ok Shakhtar e Samsunspor

06/11/2025 | 21:10:22

Concluse le gare delle 18.45 in Conference League. Successi per Shakhtar e Samsunspor.

Questi i risultati:

AEK Atene – Shamrock Rovers 1-1 21′ rig. Burke (S), 86′ rig. Jovic (A)

AEK Larnaca – Aberdeen 0-0

Celje – Legia Varsavia 2-1 17′ Urbanski (L), 72′ Iosifov (C), 77′ Karnicik (C)

KuPS – Slovan Bratislava 3-1 3′ Marcelli (S), 41′ Antwi (K), 48′ Pennanen (K), 81′ Oksanen (K)

Mainz – Fiorentina 2-1 16′ Sohm (F), 68′ Hollerbach (M), 90′ +5 Lee Jae-Sung (M)

Noah – Sigma Olomouc 1-2 10′ Slavicek (S), 21′ Mulahusejnovic (N), 24′ Sylla (S)

Samsunspor – Hamrun Spartans 3-0 18′ Holse, 58′ Kilinc, 77′ Marius

Shakhtar Donetsk – Breidablik 2-0 28′ Bondarenko, 66′ Kaua Elias

Sparta Praga – Rakow 0-0

Foto: X Conference League