Conference League, i risultati delle 18.45: bene l’AEK e l’AZ
23/10/2025 | 21:11:32
Concluse le gare delle 18.45 in Conference League:
AEK – Aberdeen 6-0
11′ e 18′ Koita, 27′ Eliasson, 55′ Marin, 81′ Jovic, 87′ Kutesa
AZ Alkmaar – Slovan Bratislava 1-0
44′ Mijnans
Breidablik – KuPS 0-0
Drita – Omonia 1-1
12′ Manaj (D), 45′ + 1 Masouras
Hacken – Rayo Vallecano 2-2
15′ Garcia (R), 41′ Lindberg (H), 55′ Brusberg (H), 90′ + 13 rig. Ratiu (R)
Shakhtar Donetsk – Legia Varsavia 1-2
16′ e 90′ + 4 Augustyniak (L), 61′ Luca Meirelles (S)
Shkendija – Shelbourne 1-0
92′ aut. Barrett
Rapid Vienna – Fiorentina 0-3
9′ Ndour, 48′ Dzeko, 88′ Gudmundsson
Strasburgo – Jagiellonia 1-1
53′ Pozo (J), 79′ Panichelli (S)
