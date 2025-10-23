TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Conference League, i risultati delle 18.45: bene l’AEK e l’AZ

23/10/2025 | 21:11:32

article-post

Concluse le gare delle 18.45 in Conference League:

AEK – Aberdeen 6-0
11′ e 18′ Koita, 27′ Eliasson, 55′ Marin, 81′ Jovic, 87′ Kutesa

AZ Alkmaar – Slovan Bratislava 1-0
44′ Mijnans

Breidablik – KuPS 0-0

Drita – Omonia 1-1
12′ Manaj (D), 45′ + 1 Masouras

Hacken – Rayo Vallecano 2-2
15′ Garcia (R), 41′ Lindberg (H), 55′ Brusberg (H), 90′ + 13 rig. Ratiu (R)

Shakhtar Donetsk – Legia Varsavia 1-2
16′ e 90′ + 4 Augustyniak (L), 61′ Luca Meirelles (S)

Shkendija – Shelbourne 1-0
92′ aut. Barrett

Rapid Vienna – Fiorentina 0-3
9′ Ndour, 48′ Dzeko, 88′ Gudmundsson

Strasburgo – Jagiellonia 1-1
53′ Pozo (J), 79′ Panichelli (S)

Foto: sito Conference League