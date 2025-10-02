Conference League, i risultati della sera: crolla l’AZ Alkmaar, bene lo Shakhtar
02/10/2025 | 23:08:50
Concluse le gare delle 21 in Uefa Conference League. Crolla l’AZ Alkmaar, bene lo Shakhtar, poker dello Sparta Praga.
Questi i risultati:
Fiorentina-Sigma Olomuc 1-0 – 27′ Piccoli (F); 95′ Ndour (F)
Aberdeen-Shakhtar 2-3 – 8′ Karlsson (A); 39′ Nazaryna (S); 54′ Lucas Ferreira (S); 60′ Henrique (S); 69′ Devlin (A)
AEK Larnaca-AZ Alkmaar 4-0 – 25′ Rubio (AL); 54′ Bajic (AL); 73′ Ivanovic (AL); 83′ Rohden (AL)
Celje-AEK Atene 3-1 – 7′ Kutesa (A); 34′, 55′, 80′ Kovacevic (C)
Legia-Samsunspor 0-1 – 10′ Musaba (S)
Rakow-Universitatea Craiova 2-0 – 47′ Pienko (R); 80′ Repka (R)
Shelbourne-Hacken 0-0
Slovan Bratislava-Strasburgo 1-2 – 26′ aut. Yirajang (ST); 41′ Ouattara (ST); 64′ Ibrahim (SL) Sparta Praga-Shamrock Rovers 4-1 – 33′ Sadilek (SP); 45′ Suchomel (SP); 50′ Sorensen (SP); 82′ Mandroiu (SH); 90′ Haraslin (SP)
Foto: sito Conference League