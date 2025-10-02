Conference League, i risultati della sera: crolla l’AZ Alkmaar, bene lo Shakhtar

02/10/2025 | 23:08:50

Concluse le gare delle 21 in Uefa Conference League. Crolla l’AZ Alkmaar, bene lo Shakhtar, poker dello Sparta Praga.

Questi i risultati:

Fiorentina-Sigma Olomuc 1-0 – 27′ Piccoli (F); 95′ Ndour (F)

Aberdeen-Shakhtar 2-3 – 8′ Karlsson (A); 39′ Nazaryna (S); 54′ Lucas Ferreira (S); 60′ Henrique (S); 69′ Devlin (A)

AEK Larnaca-AZ Alkmaar 4-0 – 25′ Rubio (AL); 54′ Bajic (AL); 73′ Ivanovic (AL); 83′ Rohden (AL)

Celje-AEK Atene 3-1 – 7′ Kutesa (A); 34′, 55′, 80′ Kovacevic (C)

Legia-Samsunspor 0-1 – 10′ Musaba (S)

Rakow-Universitatea Craiova 2-0 – 47′ Pienko (R); 80′ Repka (R)

Shelbourne-Hacken 0-0

Slovan Bratislava-Strasburgo 1-2 – 26′ aut. Yirajang (ST); 41′ Ouattara (ST); 64′ Ibrahim (SL) Sparta Praga-Shamrock Rovers 4-1 – 33′ Sadilek (SP); 45′ Suchomel (SP); 50′ Sorensen (SP); 82′ Mandroiu (SH); 90′ Haraslin (SP)

Foto: sito Conference League