Conference League, i risultati del terzo turno playoff: goleade di Besiktas, AZ e Anderlecht
07/08/2025 | 23:35:59
Si sono giocate oggi giovedì 7 agosto 2025 diverse gare dell’andata del terzo turno di qualificazione alla prossima edizione della Conference League. Tante reti su quasi tutti i campi. Il Besiktas ha praticamente fatto fuori con 4 reti il St. Patricks, mentre anche AZ e Anderlecht hanno ipotecato il passaggio del turno.
Milsami Orhei – Virtus 3-2
Olimpija Ljubljana – Egnatia 0-0
Differdange – Levadia Tallinn 2-3
Víkingur – Linfield 2-1
KÍ Klaksvík – Neman Grodno 2-0
Aris Limassol – AEK Athens 2-2
Araz-Naxçıvan – Omonoia 0-4
Rosenborg – Hammarby 0-0
Kauno Žalgiris – Arda Kardzhali 0-1
Baník Ostrava – Austria Wien 4-3
Riga – Beitar Jerusalem 3-0
Viking – İstanbul Başakşehir 1-3
AIK – Győri ETO 2-1
Silkeborg – Jagiellonia Białystok 0-1
Sparta Praha – Ararat-Armenia 4-1
AZ Alkmaar – Vaduz 3-0
Anderlecht – Sheriff Tiraspol 3-0
Polissya – Paksi 3-0
Levski Sofia – Sabah 1-0
Lausanne-Sport – Astana 3-1
Lugano – Celje 0-5
Ballkani – Shamrock Rovers 1-0
Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0
Víkingur Reykjavík – Brøndby 3-0
St. Patrick’s Athletic – Beşiktaş 1-4
SK Rapid – Dundee United 2-2
Hajduk Split – Dinamo City 2-1
Larne – Santa Clara 0-3
Raków Częstochowa – Maccabi Haifa 0-1
Partizan – Hibernian 0-2
Foto: Instagram Conference League