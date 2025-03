Conference League, date e orari dei quarti di finale

La UEFA ha reso noti gli orari delle partite dei quarti di finale e delle semifinali di Conference League. La Fiorentina se la dovrà vedere con il Celje, squadra slovena al momento al quinto posto in classifica nel proprio campionato, composto da dieci squadre. L’andata verrà giocata allo Z’dežele Stadium il 10 aprile, mentre il ritorno andrà in scena al Franchi, con il fischio d’inizio fissato per le 18.45 il 17 aprile.

Di seguito il quadro completo dei quarti di finale della Conference.

QUARTI DI FINALE

Giovedì 10 aprile 2025

18.45 Legia Varsavia – Chelsea

21.00 Real Betis – Jagiellonia

21.00 Celje – Fiorentina

21.00 Djurgarden – Rapid Vienna

Giovedì 17 aprile 2025

18.45 Jagiellonia – Real Betis

18.45 Fiorentina – Celje

21.00 Chelsea – Legia Varsavia

21.00 Rapid Vienna – Djurgarden

Foto: sito Uefa