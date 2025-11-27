Conference League, Crystal Palace ko, bene lo Shakhtar
27/11/2025 | 23:20:55
Concluse le gare delle 21 in Conference League. Crystal Palace ko, ok lo Shakhtar.
Questi i risultati:
Aberdeen – Noah 1-1 45′ Nisbet (A), Mulahusejnovic (N)
Breidablik – Samsunspor 2-2 6’Ingvarsson (B), 20′ e 55′ Marius (S), 72′ Kristinsson (B)
Drita – Shkendija 1-0 21′ Manaj
Fiorentina – AEK Atene 0-1 35′ Gacinovic Jagiellonia – KuPS 1-0 51′ Pululu Legia Varsavia – Sparta Praga 0-1 41′ Preciado
Rijeka – AEK Larnaca 0-0
Shamrock Rovers – Shakhtar 1-2 23′ Kaua Elias (Shak), 77′ Nazaryna (Shak), 87′ Malley (Sham)
Strasburgo – Crystal Palace 2-1 35′ Mitchell (C), 53′ Emegha (S), 77′ El Mourabet (S)
