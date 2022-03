Si sono concluse le 4 gare delle 21 di Conference League. Vittoria per il Leicester, che ha battuto 2-0 il Rennes. Successo per il Marsiglia sul Basilea, per 2-1. Bene anche il Bodo/Glimt che ha battuto 2-1 l’Az Alkmaar.

Infine 4-4 spettacolare tra PSV e Copenaghen.

Questi i risultati:

Leicester-Rennes 2-0

Marsiglia-Basilea 2-1

Bodo/Glimt-Az Alkmaar 2-1

PSV-Copenaghen 4-4

Foto: Logo Conference League