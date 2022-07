Dopo esser stato condannato a 4 anni di reclusione per abuso sessuale, Santi Mina è tornato ad allenarsi. A nulla sono servite le richieste del Celta Vigo di non presentarsi al campo per non ledere l’immagine del club. Lo spagnolo infatti oggi si è allenato all’interno del centro sportivo. Non farà parte della squadra per la prossima stagione, ma l’ex Valencia si è allenato regolarmente.

Foto: Twitter