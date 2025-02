Conceicao: “Vittoria meritata. Siamo la Juve, questo club vuole vincere sempre”

Francisco Conceicao, attaccante della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sull’Inter.

Queste le sue parole: “Vittoria importante, di tante altre che dobbiamo fare. Dobbiamo continuare perché in questo club si devono vincere tutte le partite”.

Sul gol sei stato sommerso dai tuoi compagni… “Il mio gol è stato bello perché ha dato la vittoria alla squadra, si vede l’unione del gruppo. Dobbiamo continuare a lavorare così, perché abbiamo già una partita molto importante in Champions che dobbiamo vincere”.

Quanto è importante vincere una partita come questa?

“Abbiamo fatto il nostro lavoro, sappiamo l’importanza di queste partite per i tifosi ma anche per noi. Possiamo dare qualcosa in più, stasera lo abbiamo fatto e dobbiamo continuare”.

Foto: sito Juventus