Conceicao: “Vittoria meritata. Questo è il tipo di calcio che piace a me”

Sergio Conceicao, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa dell’Empoli.

Queste le sue parole: “Stiamo lavorando sulla difesa, anche se non abbiamo tanto tempo. Questa articolazione è importante per la compattezza della squadra, non mi è piaciuto come siamo usciti sull’espulsione perché non facciamo il fuorigioco. Lavoriamo molto su questi dettagli, che sono importanti per me e per la squadra”.

Dopo l’espulsione di Tomori hai pensato di inserire un difensore? “La tentazione in quel momento era di togliere un attaccante per mettere un difensore, ma non l’ho fatto. Ho abbassato un po’ Joao Felix, ho rischiato perché pareggiare in un club come il Milan vuol dire perdere due punti. Siamo stati più forti, con molto rispetto per l’aggressività dell’Empoli. La loro profondità è molto pericolosa, sono una squadra ben allenata. Questi tre punti sono molto importanti per il nostro percorso”.

Il 4-4-2 offensivo può essere sostenibile in ogni partita? “Gimenez è un giocatore di qualità, come lo sono Joao Felix e Walker. Il collettivo funziona quando i giocatori si sacrificano uscendo dalla comfort zone per uno scopo più grande che è quello di servire la squadra. Questi dettagli portano i giocatori ad un livello superiore, tutti i giocatori davanti sono bravi quando abbiamo la palla ma c’è tutto un altro lavoro da fare quando non ce l’abbiamo. Se siamo compatti e solidi come squadra è grazie a tutti e non solo per merito della linea difensiva, questo è il tipo di calcio che piace a me e quello che conta adesso è il mio”.

