Conceicao: “Vittoria meritata, dobbiamo restare in alto. Siamo lì con le altre”

20/12/2025 | 23:01:28

Francisco Conceicao è intervenuto a Sky Sport dopo Juventus-Roma: “Hai sbloccato la gara ed è una vittoria importante? Sì abbiamo meritato la vittoria, sapevamo l’importanza di questa partita e abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo vinto e dobbiamo stare lì in alto ed è quello che abbiamo fatto. Rientrati in corsa Champions e corsa Scudetto? Siamo lì, è quello che dobbiamo fare, siamo in una squadra in cui dobbiamo vincere le partite e adesso siamo migliorati, abbiamo vinto due gare importanti ma dobbiamo pensare già alla prossima che è molto importante”.

Foto: instagram Juve