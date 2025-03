Conceiçao: “Vincere, vincere, vincere, è questo che vogliamo”

Domani, alle ore 20:45, il Milan scenderà in campo contro la Lazio. Una gara molto importante per entrambe le compagini della quale ha parlato Conceiçao. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Vincere, vincere, vincere, vincere, è questo che vogliamo. Siamo coscienti del momento, di quello che è accaduto sia per gli errori nostri sia per quello che non possiamo controllare. Non ci possiamo aggrappare alle sfortune, ma possiamo lavorare su quello che non va e sugli errori che facciamo. Il mio lavoro è quello di trasmettere fuoco alla squadra, negli spogliatoi e nel campo. Io ci credo veramente. Un titolo lo abbiamo conquistato, possiamo svalorizzarlo, ma è un titolo. Ce ne sta ancora uno perché ci sono quattro squadre e solo una può vincere la Coppa Italia. Io capisco la fame dei tifosi. Nel primo tempo a Bologna ho visto cose positive. Abbiamo preso un gol che non ci sta, c’è un fallo di mano. Non ci dobbiamo aggrappare a quello. Poi non siamo stati all’altezza di questo episodio, ci serve maggiore leggerezza ed equilibrio”.

FOTO: X Milan