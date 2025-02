Conceiçao: “Thiaw e Gabbia si sono allenati, Tomori potrebbe giocare”

Domani alle ore 18:00 l’attenzione sarà tutta volta a Milan-Inter. Un Derby importantissimo in termini di classifica per entrambe le compagini e del quale ha parlato anche lo stesso Conceiçao. Queste le sue parole in conferenza stampa: “C’è tanto da migliorare. Dobbiamo lavorare per avere la base. Io come allenatore ho sempre le valigie pronte perché gli allenatori sono così. Mi hanno chiamato 13 club, ma sono venuto qua perché credo nel Milan. Le persone confondono la non tranquillità con la passione. Delle volte mi arrabbio tanto, ma questo è il mio carattere. Questo è il mio modo di essere, anche se vinciamo 4-0 io sono qua a gesticolare. Tomori può giocare, ma non ho detto che gioca. Thiaw si è allenato oggi con noi, ma non è in condizioni fisiche ottimali, mentre Gabbia si è allenato oggi per la prima volta dopo la botta al polpaccio. Walker anche sta bene ed è una soluzione per domani”.

FOTO: Twitter Porto