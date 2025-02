Conceicao: “Theo disponibile, Walker out, Pulisic non ha i 90 minuti”

Sergio Conceicao ha presentato in conferenza stampa Torino-Milan di domani alle 18. “Avremo un avversario difficile, ha perso contro il Bologna dopo 7 risultati utili di fila, storicamente è una partita difficile per il Milan. La nostra finale di Champions League è quella di domani, ogni partita va guardata in questo modo. L’eliminazione ci è costata tanto e il giorno dopo è stato duro. Oggi ho visto il gruppo veramente concentrato. Sapevamo di essere più forti del Feyenoord, avevamo preparato bene la partita, poi per episodi e dettagli abbiamo perso. Il calcio è semplice: bisogna fare gol e non prenderli. Ma dentro questa semplicità c’è la complessità del calcio. Io comincio a vedere una evoluzione interessante e l’ultima partita mi ha dato questa risposta. Ora pensiamo al quarto posto e alla Coppa Italia. Theo? Non mi piace parlare del colore dei suoi capelli: per me neri, bianchi o gialli è uguale, basta che siano professionisti e diano tutto. Theo è un patrimonio del Milan, ha dato tanta gioia ai tifosi. Theo sa di aver messo la squadra in difficoltà e ne abbiamo parlato nello spogliatoio. Anche io commetto tanti errori. Domani Theo è disponibile per giocare come gli altri. Perché non ho tolto Joao Felix? Sono pagato per scegliere. C’era la possibilità di mettere Abraham o di far giocare Joao Felix, io ho optato per la seconda. Col senno di poi siamo tutti grandissimi allenatori. Domani Walker non sarà disponibile, Pulisic non ha i 90 minuti, Gimenez sta meglio ma non è ancora al top come vorremmo noi e ci stiamo lavorando. Il Torino ha giocatori molto interessanti, per esempio Ricci. Quindi bisogna stare al massimo e dobbiamo prendere in mano la partita”.

Foto: sito Milan