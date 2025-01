Conceicao sul mercato: “Stiamo parlando con la società, ma non voglio trovare scuse”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2 a 0 contro la Juve, Sergio Conceicao ha parlato del mercato del Milan.

“Stiamo parlando con la società. Se avete visto i cambi della Juve sono diversi rispetto ai nostri ragazzi. Sono anche entrati bene, ma non voglio trovare delle scuse. Non manca la benzina, perchè siamo a gennaio e dobbiamo giocare. Io non trovo scuse sul mercato. Ovviamente vorrei qualcosa in più e ne stiamo parlando a gennaio”.

Foto: X Milan