Conceiçao su Morata: “Ci ho parlato, nei matrimoni deve esserci la volontà dello sposo”

Morata, ormai, è sempre più lontano dal continuare a vestire la maglia del Milan. Ciò dovrebbe portare Gimenez alla corte rossonera, ma nel mentre il Diavolo dovrà affrontare il Derby contro l’Inter. Una sfida difficile, ma soprattutto importante in termini di classifica. Nonostante ciò, durante la conferenza stampa di rito, Conceiçao si è espresso in merito alla situazione legata ad Alvaro. Queste le sue parole: “Io parlo tutti i giorni con i giocatori. Sapete che per il poco tempo che abbiamo sul campo parliamo tanto. Con Alvaro ho parlato ieri, insieme a tutti i compagni. Le situazioni di mercato sono quelle che sono. Come i matrimoni ci deve essere la volontà dello sposo, della sposa e anche del prete”.

FOTO: Instagram Morata