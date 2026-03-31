Conceicao: “Sono felice alla Juve, il mio obiettivo è vincere in bianconero. Serie A molto tattica”

31/03/2026 | 13:30:45

Intervistato da “The Athletic” Francisco Conceicao, esterno d’attacco classe 2002 della Juventus e della nazionale portoghese, parla anche della sua carriera fin qui e dell’approdo in bianconero: “Sono passato dallo Sporting al Porto, il club del mio cuore e della mia famiglia. Papà ha giocato lì ed ha allenato a lungo. E’ stato il club più importante dei miei anni di formazione, quello in cui sono arrivato per la prima volta in prima squadra, con papà allenatore. Dal Porto sono passato all’Ajax. Sentivo che fosse la scelta giusta per me. Ero campione di Portogallo, volevo evolvermi come giocatore. Non è andata come speravo e sono rimasto solo un anno. Questo mi ha reso ancora più affamato quando sono tornato al Porto, per dimostrare quanto fossi forte. E’ stata la decisione giusta, sono entrato nella nazionale portoghese”.