Conceicao: “Siamo stati solidi. Mi è piaciuta la squadra per il suo equilibrio”

Il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa dell’Udinese.

Queste le sue parole: “Abbiamo avuto del tempo per lavorare. Ci avevamo lavorato anche prima poi però ci fu la pausa nazionali e quindi fino a che non avevamo potuto lavorare più tempo ho scelto di continuare con la difesa a 4. Con i nostri terzini ho pensato che potevamo essere più solidi così. Non è un lavoro di un giorno. Era importante essere compatti e siamo stati bravi. A livello offensivo sono stati importanti gli inserimenti di Reijnders ma anche i movimenti di Leao e Jovic. I ragazzi hanno sposato questo sistema. Domani inizieremo a lavorare sull’Atalanta. Oggi vorrei parlare anche del pubblico perché hanno fischiato il giocatore e applaudito l’uomo Maignan. Quindi complimenti al pubblico di Udine”.

Cosa le è piaciuto di più?

“Mi è piaciuta la solidità della squadra. Dove trovare lo spazio, come difendere la profondità e l’ampiezza. I nostri centrali hanno capito cosa chiedevo. Penso che la base sia la fase difensiva, Non prendere gol è fondamentale per me. A livello offensivo abbiamo sempre avuto occasioni. Il problema prima era a livello difensivo, mentre oggi siamo stati solidi”.

Oggi abbiamo visto sorridere Leao e Theo Hernandez

“Il calcio è bello e si deve vivere con gioia e passione. Se loro giocano e corrono così è fantastico. Io ho visto cose molto belle, giocate e lavoro. Le vittorie vengono così”.

