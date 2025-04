Conceicao: “Se mi confermerei? Sono deluso. Musah? In allenamento ha fatto bene”

Sergio Conceicao, allenatore del Milan, ha parlato a Sky dopo il 2-2 con la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Ci sono alcuni errori individuali, ma non solo in difesa. Penso che la squadra abbia fatto errori non forzati dall’avversario. C’è qualche comportamento che stiamo cercando di migliorare: anche a Napoli il gol è stato più o meno così. Stiamo lavorando per cercare di migliorare. Per me non è facile, sono comportamenti del calcio e di scuola calcio che si imparano da ragazzini. Sbagliamo anche tanti gol. Dobbiamo trovare questo equilibrio, perché creiamo tanto. L’approccio è stato brutto, non era quello che abbiamo preparato: il responsabile sono io”.

Tre rimonte piene e una quasi rimonta: è frustrante vedere due tempi diversi?

“Noi parliamo tra di noi, prepariamo bene le partite: i ragazzi mi hanno dato dei bei segni in questi tre giorni. Nella partita contro l’Inter è stato diverso l’approccio e per 90 minuti siamo stati equilibrati. Sinceramente, la qualità che abbiamo è un insieme di caratteristiche che i giocatori devono avere e questa mentalità, personalità per entrare in partita forte per difendere questa maglia deve essere sempre presente”.

L’insofferenza sul cambio di Musah è l’emblema del Milan?

“Lui mi ha dato segni positivi, era fresco e in allenamento ha fatto bene: dopo ho capito che la partita non stava andando bene e l’ho cambiato. È un bravissimo ragazzo, ci sono partite che girano così”.

Capitolo Theo: “Lui ha un livello offensivo di cui tutti riconosciamo la qualità. Crea nella sua fascia difficoltà agli avversari. Come tutti i laterali così offensivi, con una difesa a cinque sono più protetti, ma è la dinamica della squadra. Contro l’Inter avevamo un quinto uomo e lui si è sentito più a suo agio”.

Si confermerebbe se fosse un dirigente del Milan? “Sono deluso ma adesso mi è venuto da ridere”.

Foto: sito Milan