Conceicao: “Se consiglierei la Juve a Bernardo Silva? Gli direi che si tratta di un top club che vuole vincere”

13/03/2026 | 14:19:40

L’attaccante della Juventus, Francisco Conceicao, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese. Queste le sue parole:

“Quanto la nostra coesione inciderà nelle ultime 10 partite? L’unione che abbiamo è alla base di tutto, senza è difficile. E’ alla base per poter vincere queste 10 partite che mancano. Se stiamo mettendo le basi per il futuro? Giochiamo molto bene, però penso che abbiamo tanto potenziale per fare molto meglio. Dobbiamo lavorare, abbiamo tanti giocatori di qualità, proviamo a fare tutto quello che il mister ci chiede ma abbiamoa ancora tanta qualità da dimostrare. Dobbiamo vincere le prossime partite per raggiungere l’obiettivo. Se consiglierei la Juve a Bernardo Silva? Lo conosco molto bene, è molto forte ma non abbiamo parlato di questo. Non so se la Juve lo vuole comprare, ma se mi chiedesse qualcosa gli direi che si tratta di un top club che vuole vincere”.

Foto: Instagram Juve