Conceicao: “Scelte limitate. Ma niente scuse, dobbiamo vincere”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Sergio Conceicao, allenatore del Milan, ha parlato prima della sfida contro la Dinamo Zagabria: “Le scelte le avete viste, ci sono diversi infortunati e altri non iscritti in lista, in questo momento abbiamo 17 giocatori di campo. In panchina ho portato dei giovani, bisogna andare avanti con quelli che ho a disposizione e non trovare scuse, l’obiettivo è vincere la partita”.

Foto: X Milan