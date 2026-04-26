Conceicao scatenato, un gol annullato a Thuram: Milan-Juve 0-0 dopo 45′

26/04/2026 | 21:34:50

Finisce 0-0 il primo tempo tra Milan e Juventus. Dopo 16′ la sfida tra Allegri e Spalletti è ancora senza tiri. Squillo di Fofana al 23′. Grande azione del francese che col controllo salta Cambiaso sulla trequarti, poi entra in area e calcia da posizione difficile, mettendo sull’esterno della rete. Un’altra occasione per i rossoneri arriva con Rabiot al 34′, la botta da fuori viene deviata da Di Gregorio. Due minuti dopo passa in vantaggio la Juve, grande azione di Conceicao che punta Bartesaghi e mette dentro un palla perfetta per Thuram che fa 1-0. Ma la rete viene annullata per fuorigioco. Ci prova ancora Conceicao al 39′, semina il panico nella difesa rossonera e calcia, ma Maignan lo mura.

foto x juve