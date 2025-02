Sulla partita: “Ovviamente sappiamo qual è la qualità dell’Inter, anche Dumfires e Dimarco sono dei giocatori che difendono e attaccano, sappiamo questo, abbiamo uno schema per fare il nostro gioco e fare il meglio possibile per far sì che Dimarco, Dumfries e gli altri giocatori dell’Inter non giochino al loro livello. Dobbiamo fare il meglio per riuscire a vincere e conquistare i tre punti”.

Foto: sito Juve